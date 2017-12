Taxe d'habitation et impôt sur la fortune : le Conseil constitutionnel saisi

Ces membres de la Haute Assemblée dénoncent notamment, au sujet de la taxe d'habitation bientôt supprimée, une réforme qui "contrevient à plusieurs principes garantis par la Constitution et dont le respect est assuré au travers d’une jurisprudence constante : le principe d’égalité devant les charges publiques, le principe d’autonomie financière des collectivités territoriales et le principe d’égalité entre les communes devant les charges publiques", dans un texte transmis à l'AFP.





En d'autres termes, le principe d'égalité devant l'impôt. En effet, la suppression de la taxe d'habitation, qui se fait par palliers mais n'est prévue pour concerner, pour le moment, que 80% des ménages, pourraient amener certains foyers à supporter à eux seuls le financement d'une partie non négligeable du budget des communes. Selon ses défenseurs, la taxe d'habitation, participait à environ un tiers du budget de fonctionnement des communes. Anticipant un possible retoquage de cette réforme par les Neuf Sages, la majorité a d'ores et déjà ouvert la porte, en 2020, à la suppression totale de la taxe.