Taxe d'habitation : qui sont ces Français les plus aisés ?

L'idée de renoncer à la taxe d'habitation pour tout le monde est sur la table, selon un communiqué de l'Élysée ce mardi 8 janvier 2019. Mais ces 20% de ménages les plus favorisés ont-ils été chouchoutés par les dispositions fiscales, ou ont-ils été plutôt ciblés ces dix dernières années ? Qui sont ces Français les plus aisés ? Le taux d'imposition des plus riches a-t-il augmenté ? Puis, quels sont les impôts nouveaux qui les ont touchés ?



Ce mardi 8 janvier 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", décrypte les dispositions fiscales consacrées aux Français les plus aisés. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 08/01/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.