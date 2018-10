Taxe d'habitation : une réforme qui réserve des surprises

Si 80% des foyers vont pouvoir bénéficier d'une baisse de 30% sur leur avis d'imposition, certains subiront une augmentation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Pour cause, certaines villes ont décidé d'accroître leurs impôts. A Grabels, par exemple, les élus ont augmenté la taxe d'habitation et la taxe foncière afin de pouvoir répondre aux objectifs qu'ils se sont fixés devant les électeurs. L'État envisage de supprimer complètement la taxe d'habitation d'ici à 2020 et de leur côté, les communes redoutent la perte de ressources.



