Taxe GAFA : le vrai du faux

Les GAFA qui échapperaient au fisc, ces géants du numérique qui seraient imposés à hauteur de 3% de leurs chiffres d'affaires, les entreprises françaises qui ne seraient pas concernées par la taxe GAFA... On entend tout et son contraire sur cette taxe et ces géants de la tech.



Ce mercredi 6 mars 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", tente de démêler le vrai du faux des affirmations. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 06/03/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.