Taxe sur les Gafa : les États-Unis menacent la France

La semaine dernière, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait présenté un projet de loi prévoyant de taxer à 3% les entreprises du numérique ayant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros dans le monde et de plus de 25 millions d'euros dans le pays. Pas convaincus, ses partenaires européens lui ont claqué la porte. Les États-Unis, eux, estiment que ces taxes que la France veut imposer aux Gafa sont discriminatoires. Ils ont de ce fait menacé de saisir l’OMC. De son côté, Paris a rétorqué qu'après tout, sa fiscalité la regarde et qu'il y va de sa souveraineté.



