Prix du carburant : un centime de baisse, est-ce vraiment un demi-milliard en moins pour l'État ?

Depuis plusieurs semaines, les prises de paroles se multiplient à gauche comme à droite pour demander un effort au gouvernement. Quand Xavier Bertrand appelait l'exécutif à "rendre l'argent" gagné via la hausse des prix, le candidat PCF à la présidentielle, Fabien Roussel, réclame une "taxe flottante" sur les carburants. Une mesure qui n'est pas du goût de Bercy. Interrogé sur Europe 1 , Bruno Le Maire a estimé que celle-ci était "injuste" et "très coûteuse". "Un centime de baisse du litre de carburant" - peu perceptible pour les Français, "c'est un demi-milliard d'euros" en moins dans les caisses de l'État, a-t-il plaidé. Qu'en est-il réellement ?

En tout, pour un litre à 1,55 euro en moyenne ce lundi , on trouve donc 59,40 centimes de TICPE et 31 centimes de TVA. Soit 90 centimes de taxe.

Cette entrée d'argent se fait via les taxes. Sur le carburant, il en existe deux. La première est la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - qu'on retrouve sous l'acronyme TICPE - qui permet notamment de "moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions de CO2", comme l'explique le ministère de l'Écologie . Son prix est fixé et gelé depuis l'automne 2018, suite au mouvement des Gilets jaunes. Depuis, elle est à 59,40 centimes par litre, selon le ministère.

Pour chaque litre vendu aux prix actuels, c'est donc 90 centimes qui entrent dans les caisses de l'État. Or, les Français consomment environ 33 millions de tonnes de gazole chaque année. Très précisément, en 2019, 32,8 de tonnes étaient vendues, d'après les chiffres du Comité professionnel du pétrole mis en ligne par l'Insee. Ce qui représente 29.520 millions d'euros par an avec des taxes à 90 centimes. Baissées à 89 centimes, ces taxes permettraient donc à l'État de n'encaisser "que" 29.192 millions d'euros sur l'année. Une baisse d'un centime, pour le seul gazole, fait perdre 328 millions d'euros. En comptant également les 8,5 millions de tonnes d'essences sans plomb 95 et 98 vendues chaque année (soit 85 millions d'euros de taxes), on atteint les 413 millions d'euros, soit un peu moins d'un demi milliard.

Une telle baisse représente donc bel et bien "un geste important" pour les finances de l'État, pour un résultat "que les Français ne verront pas" comme l'a résumé le ministre.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sous Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.