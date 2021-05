Téléchargement illégal de séries et de compétitions sportives : le Sénat propose une amende de 350 euros

Payer une transaction de 350 euros pour éviter de passer à la barre à cause de téléchargements illégaux répétés : c’est l’une des propositions formulées par la commission de la Culture du Sénat le 5 mai dernier dans le cadre du projet de loi contre le piratage. Ce texte reprend une partie de la réforme sur l'audiovisuel portée à l’automne 2019 par l’ancien ministre de la Culture, Franck Riester, avant d’être abandonnée à cause de la crise sanitaire. Il doit être examiné ce jeudi par l’hémicycle du Palais du Luxembourg, ainsi que les quelque 90 autres amendements adoptés par cette commission sénatoriale, avant de partir à l'Assemblée Nationale.

L’institution en charge de ces transactions pénales serait cette fois l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : c’est l’organe qui doit naître de la fusion entre Hadopi et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, chantier central de ce projet de loi.

Un dispositif jugé inefficace par le rapporteur sénatorial LR de la commission, Jean-Raymond Hugonet, qui affirme à l’inverse que cette nouvelle amende aurait pour objectif de dissuader plus facilement les pirates en leur retirant leur “sentiment d’impunité”, tout en désengorgeant les cours de justice. À noter tout de même : les parties civiles pourraient toujours intenter un procès contre l’internaute pour récupérer des dommages et intérêts.

Cette position n’est pas nouvelle : le prédécesseur de Roselyne Bachelot, Franck Riester, avait déjà opposé un non catégorique aux réclamations de 26 organisations professionnelles du cinéma, de la musique et de l’audiovisuel, dont la Sacem, qui plébiscitaient une amende dans une tribune parue en février 2020. “On ne veut pas avoir un dispositif qui renforcerait des sanctions sur les internautes”, avait fait savoir l'ancien ministre.

Le débat se poursuit donc, tandis que le streaming illégal a progressé en 2020, selon un rapport remis par Hadopi le 6 mai dernier. Un quart des internautes français ont consulté des sites illicites chaque mois tout au long de l’année, soit 12,7 millions de personnes. Ce piratage représente un manque à gagner d’un milliard d’euros pour les offres légales de l’audiovisuel et du sport, révélait l’autorité en décembre dernier.

Ce sont surtout les compétitions sportives, diffusées illégalement en live streaming, qui attirent ces internautes, tandis que le cinéma et les séries sont davantage consommées sur les plateformes légales et payantes de service vidéo à la demande. Netflix et consorts ont quasi doublé leur nombre d’abonnés en 2020, avec 8,3 millions d’utilisateurs contre 4,5 millions l’année précédente, selon une étude de Hadopi et du CSA publiée en mars dernier. Un chiffre sous-évalué, à cause des nombreux partages de codes dans l’entourage d’un abonné.

Pour autant, le streaming légal peine à endiguer le piratage : les abonnés aux plateformes de SVOD sont aussi ceux qui piratent le plus, pour éviter de payer plusieurs abonnements, précise l’étude.