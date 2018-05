Téléphones portables : comment les interdire à l'école ?

C'est un souhait exprimé par de nombreux enseignants, mais aussi, un engagement du candidat Macron: il s'agit de l'interdiction des téléphones portables dans les écoles primaires et les collèges. Ce mardi 29 mai 2018, une proposition de loi relative au sujet a été examinée à l'Assemblée. Et elle a de sérieuses chances d'être adoptée. Cependant, comment faire appliquer une telle mesure dans un pays où 93% des adolescents ont un téléphone portable ?



