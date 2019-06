Temps de parole, transparence, pétition citoyenne... le projet de règlement de l'Assemblée qui agite les députés

Toujours au nom de l'efficacité, le projet de règlement veut encadrer le droit d'amendement afin d'éviter que ce dernier ne rallonge indéfiniment les séances publiques. Il prévoit que ce droit d'amendement, à l'initiative du gouvernement et des députés, sur un projet de loi, ne puisse s'exercer qu'en commission, en amont de la séance publique, et non durant cette dernière. La séance publique se concentrerait ainsi sur les explications de vote et le vote du texte.





En outre, pour mettre fin à la possibilité, pour plusieurs députés, de défendre un amendement identique - une pratique parfois assimilée à de l'obstruction -, le nouveau règlement prévoit qu'un seul député soit désigné par le président de groupe pour le défendre.





On peut citer d'autres mesures visant à économiser du temps lors des séances parlementaires : l'encadrement de la demande de suspension de séance (deux par groupe et par séance au cours de l'examen d'un même texte), le passage de deux à une seule séance hebdomadaire de questions au gouvernement (dont la moitié au moins réservée à l'opposition), ou encore l'encadrement des séances de nuit, qui s'achèveraient à minuit, pour une journée commencée dès 9 heures du matin. Enfin, pour rendre l'organisation des députés plus lisible - une demande récurrente dans l'hémicycle -, le gouvernement communiquerait au moins deux fois par session ordinaire un calendrier prévisionnel des projets de loi et des débats prévus.