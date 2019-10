Les Français travaillent-ils vraiment moins que leurs voisins ?

À LA LOUPE - Lors de sa conférence de presse jeudi 25 avril 2019 à l'Elysée, Emmanuel Macron a affirmé que les Français travaillaient moins que leurs voisins européens à la fois sur une année entière et durant toute la vie. Qu'en est-il réellement ?

D'après Emmanuel Macron, les travailleurs français seraient ceux qui travailleraient le moins durant l'année. Le Président cite pour cela des chiffres de l'OCDE. Nous avons consulté les chiffres de cet institut et nous n'arrivons pas aux mêmes conclusions que le chef de l'Etat.

L'OCDE a établi le classement des pays en fonction du nombre total d'heures effectivement travaillées, divisé par le nombre moyen de personnes ayant un emploi. Ces données incluent l'ensemble des emplois (temps complet, temps partiel, travail saisonnier, etc.). Les données sont exprimées en nombre d'heures ouvrées par travailleur et par an.

Les Français travaillent 1 526 heures par an en moyenne, un chiffre qui atteint même 1 679 heures si on ne prend en compte que les salariés à temps plein. C'est plus que les Allemands, en queue de classement avec 1356 heures. Si on se compare avec certains de nos voisins, les Espagnols travaillent dans une année en moyenne 1 686 heures, les Belges 1 545 heures et les Italiens 1 722 heures.

Les trois premiers pays de l'UE du classement :

• Pologne : 1 792 heures

• Estonie : 1 748 heures

• Hongrie : 1 740 heures

Les trois derniers pays de l'UE classement :

• Pays-Bas : 1 433 heures

• Danemark : 1 408 heures

• Allemagne : 1 356 heures