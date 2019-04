Temps de travail : qu'en pensent les salariés et les patrons ?

Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a confirmé que le temps de travail devait augmenter. Mais il n'y aura pas de nouveau jour férié supprimé. Le président de la République a également annoncé le retour des primes défiscalisées. Alors, comment réagit-on dans les entreprises ? Et surtout que pensent les salariés et les patrons des annonces du chef de l'État ?



