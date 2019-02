Tentative d'incendie au domicile breton du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand

"Un acte grave." C'est par ces mots que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a dénoncé ce vendredi soir la tentative d'incendie qui a eu lieu à son domicile à Motreff, dans le Finistère.





Selon Le Télégramme, "une couverture et des résidus de pneumatique ainsi qu'une torche artisanale imbibée de carburant ont été découverts." "Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations", a réagi l'élu via un communiqué. Le patron de l'Assemblée assistait à la signature du pacte d’accessibilité et du contrat d’action publique à Rennes, aux côtés du Premier ministre, quand il a appris l'incident.