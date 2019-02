Tentative d'incendie au domicile de Richard Ferrand : condamnation unanime de la classe politique

La piste criminelle est privilégiée dans l'incendie du domicile de Richard Ferrand. Une couverture, un résidu de pneumatique et une torche artisanale ont été découverts sur place. Ce n'est pas la première fois que cette résidence secondaire est visée et le président de l'Assemblée nationale n'est pas le premier élu à être ciblé depuis le début de la crise des gilets jaunes. Quid de la réaction de la classe politique ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.