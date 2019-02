Tentative d'incendie chez Richard Ferrand : "Nous observons depuis des mois des débordements"

Son domicile privé a été visé par un départ de feu vendredi soir et cet acte vraisemblablement criminel a suscité le soutien de tous les groupes politiques. Dans une interview au JDD, Richard Ferrand revient sur cet épisode, se disant "naturellement choqué et attristé", mais aussi "inquiet à l'idée que [sa] compagne et [ses] filles aient pu se trouver à l'intérieur" du domicile.





Pour le président de l'Assemblée nationale, "il faut maintenant recréer les conditions d'une vie normale et remettre en état ce qui peut l'être". "J'ai déposé plainte dès vendredi à la gendarmerie de Carhaix. Je fais toute confiance aux enquêteurs et à la justice", explique-t-il, même si "rien ne permet à ce stade de l'imputer à qui que ce soit".