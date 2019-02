Tentative de perquisition à Mediapart : les journalistes contestent la version de Nicole Belloubet

Une affirmation immédiatement contredite par la rédaction de Mediapart, qui, dans un texte publié sur son site, accuse la garde des Sceaux de "mentir devant l'Assemblée nationale". Selon les journalistes, la remise des sept enregistrements à la justice n'a pas de rapport avec la perquisition que les magistrats du parquet de Paris ont tenté de mener lundi matin.





"D'un côté, Mediapart a reçu vendredi 1er février une demande de réquisition des extraits d'enregistrements que nous avions diffusés [...] par les juges d'instruction de l'affaire du 1er mai, visant Alexandre Benalla et Vincent Crase", indique la rédaction. "De l'autre, notre journal a fait l'objet, lundi 5 février, d'une tentative de perquisition après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris des chefs d'atteinte à la vie privée et de détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interception et de télécommunications ou de conversations", détaille-t-elle.





Ainsi, selon Mediapart, les magistrats qui se sont présentés ce lundi ne venaient pas pour réquisitionner les enregistrements. Les responsables du site d'information affirment avoir "donné suite" dès vendredi à la première demande "dont l'objectif est de documenter en procédure la violation du contrôle judiciaire" d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, mais refusé la perquisition menée lundi au nom du secret des sources et en dénonçant un "abus de pouvoir".