Affaire Benalla : Edouard Philippe assure n'avoir donné "aucune instruction" au parquet

Le 31 janvier dernier, Mediapart a publié des extraits sonores d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase en date du 26 juillet, soit quatre jours après leur mise en examen dans l'affaire des violences du 1er mai 2018 et en violation de leur contrôle judiciaire. Après la publication de l'article, des journalistes ont tenté de vérifier auprès de Matignon l'hypothèse selon laquelle cette conversation a été enregistrée au domicile de la cheffe du Groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM).





"Si on avait dit aux journalistes, circulez il n’y a rien à voir, on nous aurait soupçonnés de cacher quelque chose et si on n’avait pas transmis au parquet, on nous aurait reproché de cacher des choses à la justice !", plaide dans l'interview Edouard Philippe. Et d'ajouter: "Matignon a été totalement transparent et continuera à l’être". En attendant, la cheffe du GSPM a démissionné mercredi après-midi de ses fonctions, afin d'"écarter toute polémique" et ne pas "exposer" Edouard Philippe.