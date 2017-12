Le fond, la forme : ce qu'il faut retenir des premiers voeux présidentiels d'Emmanuel Macron

"Les débats sont nécessaires, les désaccords sont légitimes (...). Je veux plus de concorde pour la France en 2018", a-t-il lancé, s'adressant également à "ceux qui ne partagent pas [sa] politique". "Je m’assurerai que tous les débats soient conduits et que totues les voix, y compris discordantes, soient entendues. Mais pour autant, je ne m’arrêterai pas d’agir", a-t-il dit. Au premier plan, la "lutte contre le terrorisme islamiste" et "la paix qu'il nous faut aussi gagner à l'international". Emmanuel Macron défend "une ligne d'humanité et d'efficacité" sur l'immigration, souhaite "miser sur le travail" et l'Europe, qu'il "croit très profondément bonne pour la France". Il a également réitéré son "engagement" d'apporter un toit à tous. Une promesse non tenue cette année qui a fait bondir associations et internautes cette semaine.