Islamisme radical : Jean Castex dénonce une "complaisance" qui a trop duré

La France se relève de deux attentats, commis seulement à quelques jours d'intervalle. L'assassinat de Samuel Paty, tué parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, et celui de trois fidèles dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Après ces deux évènements, le choc est encore là, mais aussi l'incompréhension. La colère gronde, aussi. Beaucoup reprochent au gouvernement de n'avoir rien fait, de ne pas se donner les moyens de lutter contre cet islamisme radical qui met à mal la République française. Invité ce dimanche soir du JT de 20h de TF1, Jean Castex a fait preuve de fermeté, appelant à l'union de tous les Français et affirmant que tout était désormais mis en œuvre pour vaincre cet ennemi.

"Un ennemi a déclaré la guerre à la France. Cet ennemi, il est nommément désigné et connu. Il s'appelle l'islamisme politique et radical. Il va nous trouver sur son chemin", a déclaré le Premier ministre, appelant à éviter tout amalgame avec les musulmans de France. "On sait que cet ennemi a des complices à l'étranger, on sait hélas aussi qu'il a des ramifications et des complices en France. C'est lui notre cible. Ce ne sont ni tous les étrangers, ni tous les musulmans qui sont bien souvent victimes de cet islamisme radical."

Selon le chef du gouvernement, la France parviendra à vaincre ce mal par l'union de tous les concitoyens : "Cet ennemi cherche d'abord à nous diviser, à rompre, à fracturer la communauté nationale, et je veux ici dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eues pendant trop d'années. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit fière de nos racines, de notre identité, de notre liberté." Il a fait savoir qu'il n'y "plus aucune complaisance" possible avec les intellectuels ou les partis politiques.