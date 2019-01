Thierry Mariani quitte les Républicains pour le Rassemblement national

"On rejoint la liste du RN avec Jean-Paul Garraud parce qu'aujourd'hui, c'est celle qui correspond le plus à nos convictions pour changer l'Europe", a déclaré Thierry Mariani à l'AFP. "Chez Les Républicains, on est dans une impasse stratégique avec une absence de liste claire."





"Marine Le Pen représente la seule véritable alternative", a-t-il ajouté dans une interview au Parisien. "Jusqu'ici, la gauche et la droite, le PSE et le PPE, se sont partagé le pouvoir. Cette fois, avec Matteo Salvini ou Viktor Orban, une alternative se met en place", a également indiqué M. Mariani, estimant que "le fait d’avoir été battu aux législatives en 2017 m'a rendu plus libre d'une certaine façon".