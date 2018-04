Thomas Pesquet participera aux consultations citoyennes d'Emmanuel Macron

C'est une décision qui fait émerger une interrogation : après que le Français a annoncé sa participation aux consultations citoyennes d'Emmanuel Macron, participera-t-il aux élections européennes de mai 2019 ? En tout cas, du côté du gouvernement, on affirme qu'il est trop tôt pour s'avancer. "On en est vraiment pas là. On construit le programme", répond Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, au JDD.