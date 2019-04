"Tolérance fiscale zéro", 80 km/h, climat, exigence démocratique... les réponses de Philippe au bilan du grand débat

Autre exigence des Français retenue par Edouard Philippe : avoir une " démocratie plus représentative, plus transparente, plus efficace et une exemplarité encore renforcée". Une occasion pour le Premier ministre de rappeler que cette consultation nationale inédite a fait "honneur au débat démocratique", et de tacler les "violences" que certains se "complaisent à donner chaque samedi", lors des manifestations des Gilets jaunes.





Le chef du gouvernement assure vouloir "construire les outils d’une démocratie plus délibérative" et "participative", sans nommer les outils en question. Il balaie par ailleurs, sans le nommer, le référendum d’initiative populaire (RIC) en avertissant sur un risque de "démocratie directe et médiatique permanente".