"Touche pas à mon maire !" : à l'aube des municipales, 85 parlementaires appellent au soutien des élus locaux

"Un seuil d’alerte est atteint quand l’intimidation prend le pas sur la délibération du règlement ou de la loi. (…) Il est devenu banal d'accuser les élus, locaux et nationaux, de tous les maux, au risque de mettre en doute l'efficacité de notre démocratie. (…) À l’aube d’une nouvelle campagne municipale, il est important de réaffirmer haut et fort notre défense de la figure de l’élu local en général, et celle du maire en particulier", écrivent notamment les députés LaREM François Jolivet et Aude Bono-Vandorme, à l’initiative de ce texte intitulé "Touche pas à mon maire !". Le message est passé.