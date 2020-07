Toujours pas de ministère pour l'égalité femmes-hommes, pourtant "cause nationale" du quinquennat

TUTELLE - Grande "cause nationale" du quinquennat, l'égalité femmes-hommes ne sera toujours pas défendue par une ministre de plein exercice. Elisabeth Moreno va également devoir batailler pour convaincre les militantes et les associations féministes de son action future en faveur des femmes.

Marlène Schiappa avait réussi à incarner le sujet et à le porter sur la scène médiatique, quoi que les militantes féministes et associations pensent de son bilan au secrétariat d'Etat à l'égalité femmes-hommes. Ce lundi sur le perron de l'Elysée, Alexis Kohler a annoncé que cette problématique allait désormais être portée par Elisabeth Moreno. Auprès du Premier ministre, la présidente de Hewlett Packard Afrique devient ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

Première remarque : l'égalité entre les femmes et les hommes ne bénéficie toujours pas d'un ministère de pleine exercice. Le président de la République et le Premier ministre n'ont toujours pas fait le choix de consacrer un ministère à cette cause, pourtant décrétée grande "cause nationale du quinquennat" par Emmanuel Macron, comme le rappellent ces tweets écrits entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017.

Elisabeth Moreno devra faire ses preuves

Quelques mois après le Grenelle contre les violences conjugales, et alors que Marlène Schiappa s'est attaquée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le profil d'Elisabeth Moreno, cheffe d'entreprise, laisse penser qu'elle s'attaquera plutôt à l'inégalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Elle reprendra à son compte le projet de loi que préparait Marlène Schiappa avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour la fin de l'année sur l’émancipation économique des femmes. Elle devra faire ses preuves et convaincre les militantes et responsables d'associations, qui ce mardi doutent.

En effet, à l'instar de Caroline de Haas, beaucoup ont pris connaissance avec regret d'anciens propos d'Elisabeth Moreno. A l'été 2018, elle déclarait : "Je ne veux surtout pas que les hommes se sentent gênés, car ils auraient le sentiment qu’il n’y en a que pour les femmes! Les blagues à la machine à café sont très importantes, car il ne faut pas qu’on se sente verrouillé (...). Je ne veux pas d’un climat de défiance où le sexisme met tout le monde mal à l’aise et où chacun mesure constamment chaque mot qu’il utilise…".

Toujours en 2018 dans une interview aux Echos, dans laquelle elle parlait du "sexisme ordinaire" dont elle a été victime au cours de sa carrière sans jamais en "souffrir", elle conseillait à toutes les femmes en entreprise "de prendre davantage de responsabilités ! Plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous êtes confrontée au sexisme. Au-delà des compétences de chacune, il est extrêmement important de savoir s'entourer d'hommes ou de femmes qui ont suffisamment voix au chapitre dans l'entreprise et pourront être vos sponsors. Il faut oser. Oser agir et oser parler."

Justine Faure Twitter