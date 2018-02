Exclu mais toujours président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen veut s'inviter au prochain congrès, y compris de force

"Dans un mois, ce problème sera totalement réglé", a réagi au contraire le secrétaire général du FN Steeve Briois. Ce dernier faisait référence à la suppression prévue du statut de président d'honneur dans le cadre du congrès du parti, les 10 et 11 mars prochains à Lille. "Les adhérents ont déjà été consultés il y a deux ans et ils ont souhaité à 95% supprimer la présidence d'honneur", a jugé Steeve Briois. Le FN estime également que l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du FN l'empêche de fait de participer au prochain congrès, et qu'il lui en refusera l'accès.





Pas question pour Jean-Marie Le Pen de laisser passer cela. Le fondateur du FN a d'ores et déjà annoncé qu'il se rendrait à Lille en faisant appel, si nécessaire, au concours "de la force publique". Episode à suivre.