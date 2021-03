Tout faire pour éviter le confinement : Macron critiqué et questionné jusque dans sa majorité

Le maire LR du Touquet Daniel Fasquelle a estimé sur Twitter : "Nous n'avons pas gagné 15 jours, nous avons perdu 15 jours et laisser s'aggraver la situation avec toutes les conséquences que l'on voit aujourd'hui". Au moment du confinement du Pas-de-Calais, où se situe sa commune , il avait critiqué le choix du gouvernement de ne pas appliquer la même mesure en Ile-de-France, où on observait des taux d'incidence similaires.

La décision de ne pas reconfiner le pays fin janvier était-elle la bonne ? Ne pas reconfiner l'Ile-de-France les week-ends, à l'instar du Pas-de-Calais ou du littoral des Alpes-Maritimes depuis fin février, était-il tenable ? C'était en tout cas le choix de l'exécutif, et plus précisément du président de la République. Un "pari" qui lui vaut des critiques, alors que de nouvelles mesures sont attendues pour freiner la circulation du virus dans la région francilienne.

Dimanche soir sur l chaîne Twitch de Samuel Etienne, le Premier ministre avait réaffirmé que "chaque jour qui passe [était] un jour de gagné pour éviter ce confinement" . Devant l'inéluctabilité de nouvelles mesures , ce mardi soir sur BFMTV, Jean Castex, a tout de même défendu cette stratégie et jugé qu'il était "très bien d’avoir gagné tout ce temps". "Il faut prendre les décisions ni trop tôt ni trop tard et pas de confinement préventif", a-t-il ajouté.

Depuis la fin du mois de janvier dernier, Emmanuel Macron fait tout pour éviter un reconfinement pourtant réclamé par de nombreux experts et une partie de son entourage. "Tant qu'on peut l'éviter, on l'évitera", déclarait-il, motivé par le maintien d'un maximum de l'activité économique et le faible moral des Français après de longs mois de pandémie. Depuis, le chef de l'État a repoussé au maximum ce moment, préférant organiser des transferts de patients lorsque les services de réanimation sont saturés, des déprogrammation d'opérations et mobiliser des lits dans des cliniques privées. Une stratégie qui n'est pas suivie d'effets, les familles des 10% de patients éligibles étant moins enclines à accepter cette solution.