Tout savoir sur la manifestation du 26 mai, qui réunira (presque) toute la gauche

Le syndicat défilera ainsi aux côtés de plusieurs formations politiques de gauche : la France insoumise (FI), le Parti communiste (PCF), le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), mais aussi Génération-s, le mouvement de Benoît Hamon, Ensemble, le mouvement de Clémentine Autain, ou la Gauche démocratique et sociale de Gérard Filoche.





Des associations seront également présentes, comme Attac, les Effronté.es, Femmes Égalité, la Fondation Copernic ou Droit au logement. D'autres syndicats ont aussi assuré qu'ils participeraient. C'est le cas de Solidaires, du Syndicat de la magistrature, du Snesup-FSU (enseignement supérieur) ou du syndicat étudiant Unef.





Et le Parti socialiste ? Son Premier secrétaire Olivier Faure ne s'est pas encore décidé. "Quand on saura exactement sur quoi on manifeste, je me prononcerai", a-t-il indiqué mercredi.