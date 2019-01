Traité d'Aix-la-Chapelle : non, Macron ne va pas "vendre" l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne (ni lui céder son siège à l'Onu)

Pourtant, le traité en question ne comporte aucune de ces dispositions évoquées. "C’est évidemment faux", rétorque l’Elysée à nos confrères de 20 minutes. "Ce traité crée des outils, il ne change pas en lui-même nos lois et respecte par définition notre Constitution."

L’Elysée explique que le traité, dont les articles sont consultables sur le site Contexte, a une visée purement économique, et qu’il "permettra aux collectivités transfrontalières d’identifier les blocages sur le terrain, pour (…) adapter le droit aux situations locales, et faciliter la vie des citoyens vivant près de la frontière allemande."





Quant à l'affirmation de Marine Le Pen, elle n'est pas plus vraie. S'il a été un temps question de partager le siège français au Conseil de sécurité de l'Onu, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'article 8 du chapitre 2 du traité dit ceci, comme le rappelle La Croix : "L'admission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre permanent du conseil de sécurité des Nations unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande." Pour le dire le plus clairement possible : faire entrer l'Allemagne, qui réclame cette place au même titre, par ailleurs, que le Brésil, l'Inde et le Japon, oui. Rendre le siège de la France, non.