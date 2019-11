Réformes des retraites : Jean-Paul Delevoye fait-il cavalier seul ?

La prise de position radicale de Delevoye sur cette "clause du grand-père" ne fait pas l'unanimité dans le gouvernement. Pour Stanislas Guerini, cette piste doit seulement "rester sur la table", a-t-il déclaré sur LCI, à un mois d'un mouvement de grève interprofessionnelle le 5 décembre . "Jean-Paul Delevoye a travaillé depuis un an, il est légitime à pouvoir donner sa préférence", mais "moi je crois qu'aujourd'hui on doit pouvoir garder les différentes pistes de transition sur la table", a-t-il ajouté.

Sibeth Ndiaye a tenté de calmer le jeu lors du point presse à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi : "Je ne crois pas qu’il y ait de divergence de ligne à l’intérieur du gouvernement", a-t-elle déclaré. "Nous sommes dans un temps particulier qui est celui de la négociation. Il est alors compliqué de vous dire aujourd’hui quels seront les points de sortie de cette négociation. Jean-Paul Delevoye a indiqué une préférence qui était la sienne. Les ministres ont l’opportunité d’exprimer ce que sont leurs préférences. Tout est sur la table notamment en matière de transition et sur des transitions différenciées." Un point de vue qui rejoint celui exprimé plus tôt par Stanislas Guerini sur LCI.

Autant de preuves qu'il s'agit d'un sujet sensible : "Nous sommes très fermes et déterminés sur les principes intangibles de cette réforme", et en même temps il faut "garder de la souplesse" et avoir dans les discussions "des opinions différentes sur la façon de faire la transition", a répondu le délégué général de LaREM.