Grand débat - Transparence et moralisation de la vie politique : où en est la France par rapport à ses voisins ?

Un rapport rédigé par le juriste Raphael Weiss et publié par la Fondation Jean-Jaurès compare la législation aujourd'hui en vigueur en France avec celle de ses voisins européens. "Depuis 1985, trente lois concernant la moralisation ou la lutte anti-corruption ont été votées en France. Aujourd'hui, ces lois ne suffisent plus à lutter contre la défiance des citoyens envers leurs institutions et leurs élus", affirme le rapport en préambule, avant de comparer la France au reste de l'Europe sur plusieurs thèmes clés : financement des partis, cumul des mandats, déontologie, prévention des conflits d'intérêts, contrôle des déclarations de patrimoine et inéligibilité des élus condamnés.