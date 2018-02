Transports : où l'Etat va-t-il trouver 600 millions d'euros par an pour rénover ses infrastructures ?

LCI : Pourquoi préférez-vous le second scénario de financement, qui coûterait 600 millions d'euros de plus par an à l'Etat ?

Matthieu Orphelin : Ce scénario répond aux engagements du président de la République, contrairement au premier. 600 millions d'euros de plus par an, c'est beaucoup, mais c'est mesuré. Notre priorité, c'est la mobilité du quotidien. Il ne s'agit plus de gagner 3 minutes de trajet en TGV mais de changer la vie des Français qui perdent trop de temps dans les bouchons, quand d'autres, dans les territoires ruraux, n'ont aucune solution de mobilité. Les quinquennats précédents ont additionné les promesses intenables. Nous, nous ne faisons pas de belles promesses.

LCI : Il est question de faire payer les transporteurs. S'agit-il de créer encore de nouvelles taxes ?

Matthieu Orphelin : Pas du tout. L'Etat peut redéployer des moyens. Il est proposé notamment de réaffecter aux transports la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, payée à travers la consommation de carburant, NDLR), qui est actuellement affectée en partie au budget de l'Etat. On donne aussi de nouvelles pistes, comme de faire évoluer la niche fiscale qui existe sur le gazole professionnel pour les transporteurs. Cette niche représente aujourd'hui 900 millions d'euros, et la contribution climat énergie va la faire monter à plus de 3 milliards d'euros en 2022. Personne n'y perdrait, il s'agirait simplement de rendre cette évolution plus progressive.

LCI : Il est aussi question d'une redevance sur les poids-lourds et les véhicules utilitaires, selon le principe du pollueur-payeur. C'est une nouvelle écotaxe ?

Matthieu Orphelin : Non. Ce ne serait pas une taxe, mais une redevance transitoire de quelques années, sous la forme d'une vignette, comme il en existe dans de nombreux pays. Elle s'appliquerait aux poids lourds français comme étrangers, de façon à éviter toute discrimination négative.

LCI : L'effort nécessitera-t-il d'augmenter aussi les tarifs des transports en commun, comme cela est évoqué dans le rapport ?

Matthieu Orphelin : Le rapport met toutes les questions sur la table, il ne s'agit pas d'une préconisation.