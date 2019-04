Travailler plus : quelles sont les pistes ?

Pour son allocution prévue jeudi, Emmanuel Macron pourrait fournir des informations sur le fait de "travailler plus". En effet, cette proposition peut être une alternative au financement des baisses d'impôts promises par le gouvernement et qui sont très attendues. Pour réaliser son projet, le Président envisage alors de revaloriser le travail. Comment compte-t-il s'y prendre ? Quelles sont les pistes envisageables pour travailler plus ?



Ce mardi 23 avril 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous pale des pistes possibles pour "travailler plus". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.