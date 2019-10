Trois choses à savoir sur Jean-Pierre Farandou, qui remplace Guillaume Pépy à la tête de la SNCF

C’est une petite révolution. Après douze ans de bons et loyaux services, Guillaume Pepy, le président de la SNCF, passe la main ce jeudi 31 octobre. C’est le chef de l’Etat qui l’a annoncé, en septembre, sur une proposition du Premier ministre, Edouard Philippe. Jean-Pierre Farandou, âgé de 62 ans, prend les rênes de la société ferroviaire. Une promotion pour cet homme qui travaille à la SNCF depuis 1981.

Né en juillet 1957 à Talence (Gironde), Jean-Pierre Farandou est diplômé de l'Ecole des mines de Paris. Après avoir débuté sa carrière dans une compagnie minière aux Etats-Unis, il est entré à la SNCF en 1981 comme chef de gare, avant d'y gravir les échelons comme chef de projet du TGV Paris-Lille, fondateur de Thalys, directeur aux ressources humaines, directeur de la région Rhône-Alpes et de Keolis Lyon et directeur de la branche SNCF Proximités (Ile-de-France, TER et Intercités).