Trois économistes proches de Macron lui demandent de réorienter sa politique sociale

Jean Pisani-Ferry, coordinateur du programme d'En Marche, Philippe Aghion, ancien membre de la commission Attali et Philippe Martin, ex-conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy, plaident notamment pour le maintien de la prime d'activité, que la gouvernement veut réformer, mais également pour l'introduction du bonus-malus sur les contrats de travail courts, mesure promise par l'exécutif mais remisée pour l'heure.





Ils militent en outre pour une remise à plat des aides sectorielles aux entreprises et pour la suppression des aides à la pierre (dont le prêt à taux zéro) qui "affectent le budget de l'Etat". Surtout, ils préconisent un renforcement de la taxation sur les successions, un réforme de la taxe foncière qui doit devenir "progressive", et demandent à Emmanuel Macron de renoncer à sa décision d'étendre la suppression de la taxe d'habitation aux 20% des ménages les plus aisés.