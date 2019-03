Trois fonctionnaires sur dix ne travailleraient pas 35 heures par semaine : qu'en est-il vraiment ?

Le rapport met en lumière des situations surprenantes. Il s'intéresse notamment aux agents administratifs et techniques de l'Education nationale. A l'instar des enseignants, leur temps de travail est calqué sur la présence des élèves dans l'établissement. Ainsi, les conseillers principaux d'éducation travailleraient 1.350 heures par an et les psychologues spécialistes de l'orientation scolaire seulement... 1.306 heures par an.





Du côté de la Chancellerie, plus de 5.000 agents de ministère de la Justice bénéficieraient d'un régime avantageux de jours de repos "normalement dus aux surveillants et éducateurs" du milieu pénitentiaire.





L'Inspection générale des finances demande également à revoir des régimes dérogatoires devenus obsolètes. Par exemple, les agents des bureaux de la garantie au sein de la Direction générale des douanes "chargés du contrôle et la marque des ouvrages en métaux précieux" bénéficient d'un régime spécial alors qu'il n'y aurait plus aucun critère de pénibilité. Autre exemple, les agents chargés de l’accueil et de la délivrance des titres en préfecture et sous-préfecture qui ne travaillent que 1.572 heures par an.