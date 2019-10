Trois Français sur quatre envisageraient un vote contestataire en 2022

SONDAGE - Selon un sondage publié par Le Figaro jeudi 10 octobre, avec OpinionWay et Fondapol, 77 % des Français seraient tentés par un vote de rejet du pouvoir en place et des partis traditionnels.

Le chiffre est fort et il s'accompagne de choix qui le sont tout autant. Le Figaro révèle, dans son édition du jeudi 10 octobre, les intentions de vote des Français en vue de la présidentielle de 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'exécutif n'a pas la cote. Les partis traditionnels politiques ne font plus rêver. Ainsi, selon ce sondage commandé par le journal avec Fondapol et OpinionWay, 77% des Français seraient tentés soit de voter blanc, de s'abstenir ou voter pour les partis les plus éloignés du centre politique, à savoir Jean-Luc Mélenchon (LFI), Marine Le Pen (RN), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) ou un candidat NPA.

Une tentation contestataire, comme le souligne Le Figaro, qui se retranscrit dans les chiffres. Plus d'un Français sur deux interrogé opterait pour ces solutions au premier tour. En électorat pur, Marine Le Pen rafle la mise avec un vote "sûr" pour 9% contre seulement 6% à Emmanuel Macron et 2% à Jean-Luc Mélenchon. En cas de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux candidats seraient au coude à coude avec 23% d'intention de vote pour la leader frontiste et 30% pour le président de la République. Mais surtout, 27% s'abstiendraient tandis que 20% ne se prononcent pas.