Du monde de la culture aux terrasses, une porte pourrait s'entrouvrir à la mi-mai

"Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes, certains lieux de culture. Nous autoriserons, sous conditions, l'ouverture de terrasses. Nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été une réouverture progressive pour la culture, le sport, l'événementiel, nos cafés et restaurants", a avancé Emmanuel Macron. Pour rappel, les musées, cinémas, salles de spectacle ou encore les restaurants ont fermé fin octobre, lorsque la France entrait dans son deuxième confinement. Aucun de ces établissements n'a pu rouvrir depuis, faute d'indicateurs suffisamment bas.

Alors que le pays tente d'endiguer une troisième vague de l'épidémie, marquée par des variants particulièrement contagieux et virulents, l'heure n'est pas encore aux "jours heureux", selon l'expression utilisée par Emmanuel Macron il y a quelques mois. "Pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser, pour nos aînés et les plus fragiles, nous mobiliser pour nos enfants, pour les protéger et leur permettre de continuer à apprendre", a souligné le président de la République. Qui a promis de revenir prochainement vers les Français pour leur annoncer un calendrier de reprise de l'activité plus détaillé, afin que "chacun puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent".