"Trop centralisée", la préfecture de police de Paris doit se réformer, selon la Cour des comptes

Toutes ces observations sont, en effet, basées sur la période allant de 2009 à 2018. Faisant 13 recommandations, ce rapport prend en compte l'organisation et la gestion de la préfecture de police de Paris, souvent surnommée "PP", ainsi que ses missions de sécurité publique, de police judiciaire et d'ordre public.

Un travail qui met en lumière des problèmes au niveau des "modes de gouvernance". Pointés du doigt, ils doivent se "réformer et évoluer", notamment car l’organisation peine à faire valoir ses compétences sur l’entièreté de sa zone géographique. Particulièrement étendue, avec trois départements concernés, elle représente ainsi 6,4 millions d'habitants. Est critiquée par exemple la figure du préfet de police, jugée "trop centralisée". Si les magistrats ne remettent pas en cause la logique de police d'agglomération - qui a permis un "rééquilibrage des effectifs de police entre Paris et la petite couronne" - ils recommandent cependant de placer les services de police sous l'autorité des préfets départementaux.