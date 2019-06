Trump au Royaume-Uni : visite sous tension

En déplacement en Grande-Bretagne, Donald Trump ne passe pas inaperçu. Arrivé sur place lundi, sa visite devrait s'achever ce mercredi. Si tout s'est bien passé avec la reine, c'était plus compliqué avec l'ensemble de la famille royale. Lors des élections, Donald Trump avait traité Meghan Markle de "méchante" suite à l'appel de celle-ci à ne pas voter pour lui. Des propos qui ne semblent pas été pardonnés et qui ont créé des problèmes protocolaires lors du dîner de gala à Buckingham Palace. En effet, le prince Harry et sa femme n'y ont pas assisté. Par ailleurs, des milliers de manifestants anti-Trump sont descendus dans les rues de Londres pour protester contre sa politique.



Ce mercredi 5 juin 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", parle de la visite sous tension de Donald Trump au Royaume-Uni. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.