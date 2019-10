Tuerie à la préfecture de police de Paris : le gouvernement sous pression

JT 20H - Suite au drame de la préfecture de police de la capitale, des membres de l'opposition demandent le départ du ministre de l'Intérieur. Nous avons recueilli leurs réactions.

L'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris, jeudi 3 octobre 2019, a fait cinq morts, dont l'assaillant. Une affaire que certains qualifient de scandale d'état. Dans l'opposition, beaucoup exigent la démission du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Parmi eux Jordan Bardella, le vice-président du RN, et le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon.



