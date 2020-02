Turc, arabe, croate, portugais... à l'école : Macron veut mettre fin au financement polémique par des pays étrangers

Lutter contre "les influences étrangères". Dans son discours concluant sa visite à Bourtzwiller, "quartier de reconquête républicaine" de Mulhouse, le président Macron a présenté ce qu'il comptait mettre en place contre ce qu'il considère comme le carburant du "séparatisme islamiste". Un phénomène "incompatible avec la liberté, l'égalité et l'indivisibilité de la Nation", dont un des "vecteurs" se trouve dans l'enseignement des langues et cultures étrangères, pose le chef de l'Etat.

Créé en 1977, le dispositif des Elco (Enseignements de langue et de culture d'origine) est le fruit d'un partenariat entre la France et neuf autres pays : Algérie, Croatie, Espagne, Italie, Maroc, Portugal, Serbie, Tunisie et Turquie. Un partenariat qui concerne "80.000 élèves par an", relève Emmanuel Macron, avec cette spécificité qu'il est assuré par "des enseignants payés par d'autres pays". Un dispositif peu goûté par le chef de l'Etat, "pas à l'aise d'avoir, dans l'école de la République, des hommes et femmes qui enseignent sans contrôle de l'Education nationale".