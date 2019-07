Sibeth Ndiaye dénonce les propos "de toute évidence" racistes de Nadine Morano

Brune Poirson, secrétaire d'Etat de la ministre de la Transition écologique et solidaire avait réagi avec un tweet cinglant : "René Char disait qu'il existait une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments. Avec Nadine Morano, on découvre que ça marche aussi pour les femmes". L'intéressée répond : "Madame la Ministre soyez rassurée René Char pensait sans doute à Homme avec un grand H vous étiez donc concernée la preuve par votre écrit...Votre nouveau monde est à vomir ! Jamais on a vu un comportement gouvernemental de ce niveau".