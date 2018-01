Tweet de photos de Daech : Gilbert Collard a "le plaisir et l'honneur" d'annoncer sa mise en examen

"J'ai le plaisir et l'honneur de vous informer que j'ai été mis en examen dans l'affaire du tweet : Cazeneuve est un devin, sur 8 signalements, et pas plus, 7 sont anonymes dont 4 antérieurs au tweet". C'est par le biais de son compte Twitter que le député FN du Gard, Gilbert Collard a annoncé la nouvelle.





Une surprise ? Pas vraiment. Dépossédé de son immunité parlementaire en septembre dernier, l'élu avait confié le décembre dernier sur LCI, dans la matinale de Audrey Crespo-Mara, qu'il avait reçu sa lettre de convocation pour rencontrer le juge le 9 janvier et, sans doute (à l'époque), être ensuite mis en examen dans la foulée.