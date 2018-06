Tweet de Sibeth Ndiaye : les propos d'Emmanuel Macron sur les aides sociales font polémique

Les réseaux sociaux ont réagi au tweet de Sibeth NDiaye, la conseillère en communication d'Emmanuel Macron. Celle-ci a posté une vidéo du président en train de parler des aides sociales. "On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas", a-t-il notamment affirmé. Quel message véhicule cette vidéo ? Christophe Jakubyszyn, éditorialiste politique de TF1, nous en dit plus.



