Un an après le drame de la rue d’Aubagne, la crise est "résorbée" assure Gaudin

Les drapeaux seront en berne toute la journée et une minute de silence observée ce mardi 5 novembre à Marseille, un an après l'effondrement de deux immeubles de la rue d'Aubagne. Mais la cérémonie en mémoire des huit victimes restera cantonnée à l'Hôtel de ville. Jean-Claude Gaudin ne se rendra pas sur les lieux du drame. Pour éviter un mauvais accueil. "Je ne crois pas que ma présence soit souhaitée", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse lundi, assurant chercher "l'apaisement".

Selon le maire "plus de 14 millions d’euros" ont été utilisés pour "prendre soin" des "3.200 personnes évacuées", dont une grande partie bien au-delà du quartier de Noailles où se situe la rue d’Aubagne. Habitant dans 27 hôtels réquisitionnés selon la ville, elles n’ont cependant pas toutes été logées à la même enseigne, d’après des données du collectif du 5-Novembre qui regroupe des habitants et des proches des victimes. Dans une interview accordée à France 3 PACA, l’un des membres de ce groupe constitué au lendemain du drame estime ainsi que parmi les 1.500 personnes toujours "en logements temporaires", moins d’un tiers le sont à l’hôtel quand les autres se "sont débrouillées toutes seules".

Une "crise" née de ce que l'élu LR décrit comme une "psychose". Ainsi, alors que huit personnes sont décédées à cause de l’insalubrité de leur logement, le maire regrette que la ville ait dû "se substituer aux propriétaires défaillants". Un argument déjà plusieurs fois avancé par Jean-Claude Gaudin. Pourtant, d'après une enquête publiée le mois dernier par des médias locaux associés à Mediapart, "68 immeubles aujourd’hui vides et à l’abandon sont entre les mains de la Ville ou y sont passés". Et ce notamment dans le quartier de Noailles où un appartement vidé pour cause d'insalubrité est encore la priorité de la Ville, toujours selon cette enquête. Autre exemple : dans le quartier de la gare, la vétusté de trois immeubles de la municipalité, jugés bons à démolir en décembre 2018, a contraint des locataires d'appartements voisins - eux en parfait état - à les quitter à cause d’une "injonction d’interdiction d’habiter".