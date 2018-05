Un an après, Marine Le Pen contre-attaque

Un an après le débat présidentiel d'entre-deux-tours, Marine Le Pen reprend du poil de la bête. Selon un sondage Ifop pour Paris Match, la présidente du FN reste la première opposante à Emmanuel Macron avec 23% d'intentions de vote contre 36% pour ce dernier. Elle a ainsi réussi a évincer Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez avec 16,5% et 8% des intentions de vote. Quid de son agenda politique ? Quel est son objectif ?



