Un an après, revoteraient-ils pour Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron célébrera un anniversaire le lundi 7 mai 2018. Il y a un an, le 7 mai 2017, il était élu président de la République. Depuis, de nombreuses réformes ont été adoptées. Qu'en pensent ceux qui ont voté pour lui ? Notre équipe s'est rendue dans plusieurs villages de l'Aude où le chef de l'État avait remporté 100% des suffrages pour connaître leurs réponses.



