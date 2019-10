Un bonus-malus en fonction du poids des véhicules ? "Il ne faut pas multiplier ces mécanismes", estime Emmanuelle Wargon

PRÉCISION - La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon s'est exprimée ce jeudi sur LCI à propos du projet de loi de finances et notamment les taxes automobiles. Selon elle,"il ne faut pas multiplier les mécanismes de bonus et de malus".

Invitée d’Elizabeth Martichoux sur LCI ce jeudi 10 octobre, la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon a notamment abordé la question du projet de loi de finances et l'amendement adopté lundi 7 octobre par la Commission du Développement durable de l'Assemblée nationale, introduisant un nouveau malus pour les véhicules en fonction de leur poids. La secrétaire d'Etat a tenu à nuancer les effets de cet amendement. "Pour l’instant, ce bonus et ce malus sont sur les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO². La question du poids du véhicule est secondaire mais est liée aux émissions de CO² car plus une voiture est lourde, plus son moteur est puissant pour que la voiture avance" a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Sur les mécanismes eux-mêmes, il ne faut qu’un seul mécanisme de bonus-malus, on ne va pas en créer deux. Il faut faire attention à ce qu’on ne décourage pas la possibilité pour les familles nombreuses de se déplacer. Cela va dans le bon sens de différencier le prix des voitures selon qu’elles soient plus ou moins polluantes."

"Sur cet amendement, le gouvernement est en train de regarder techniquement, je n’ai pas de réponse définitive à apporter. Une chose est sûre, ce qui consiste à favoriser les voitures les moins polluantes et à défavoriser les voitures les plus polluantes, de toute façon, va dans le bon sens. A ce stade, il ne faut pas multiplier les mécanismes de bonus et de malus. Pour 2020, je ne sais pas si on intégrera le poids de la voiture dans le malus" a-t-elle conclu.

La rédaction de LCI Twitter