Un budget pour calmer la fronde ?

L'INSTANT ECO - Le gouvernement a présenté le budget 2020, vendredi dernier, en Conseil des ministres. A travers celui-ci, on a pu constater que tout a été fait pour éviter que la contestation sociale reprenne.

Cette année, le budget présenté par le gouvernement est plus politique que social. L'objectif est surtout de répondre à la crise des gilets jaunes et aux tensions internationales en soutenant principalement la consommation. Pour ce faire, plus de neuf milliards d'euros de baisse d'impôt ont été prévus à travers la réduction de l'impôt sur le revenu, l'abaissement de certaines tranches d'impôt ou encore la suppression de la taxe d'habitation. Par contre, la dette publique va baisser moins vite que prévu. Qui sont les perdants et les gagnants à travers ce budget ?





Ce samedi 28 septembre 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle du budget 2020. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 28/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.