Un chômage à 7% en 2022 ? "Pas absurde", selon l'économiste Daniel Cohen

Il considère cela à la fois comme une bonne nouvelle, "car on a toujours besoin des humains pour produire des richesses" pour aussitôt la nuancer : "Les humains, restant la seule source de la croissance, ne peuvent plus s’enrichir". Conséquence : "Les salaires restent bloqués." Aujourd’hui, la croissance des salaires ne se situe qu’à 0,1% par trimestre, bien en-deçà du niveau de l'inflation, ce qui a pour résultat de faire perdre du pouvoir d'achat.

Quelles sont les conséquences de ce paradoxe ? Et bien dans la situation où l'emploi croît autant que la richesse elle-même, les gains de productivité stagnent à leur tour. "C’est quelque chose de très troublant, explique Daniel Cohen, car tout ce qu’on annonçait, d’une nouvelle période où les robots et les algorithmes remplaceraient les humains, est sans doute faux."

"On a un texte de plus de mille pages qui été présenté, mais ni les chercheurs, ni les syndicalistes, ni les parlementaires ne savent d’où ses chiffres viennent, s'inquiète-il. Il y a un scénario central à 1,3% de gain de la productivité du travail, mais nous n’avons aucun moyen de savoir ce que cela donnerait à 1% ou 1,5%."

Concernant le supposé déficit du système actuel et le chiffon rouge agité par la majorité pour instaurer un régime universel, Daniel Cohen émet de sérieux doute. "Quand on regarde l’évolution des dépenses, elles n’évoluent pas. Il n’y a pas de dérapage des dépenses. Ce qui explique le déficit, c’est qu’il y a moins de cotisations et donc de recettes. Or, pour l’essentiel, ces baisses de cotisations tiennent au fait que dans les simulations réalisées par Conseil d’orientation des retraites, la part des cotisations des fonctionnaires va baisser."

"Il y a de la croissance, il y a de l’emploi. Il n’y a donc aucune raison que les cotisations baissent, si ce n’est fondamentalement à cause de ce désengagement de l’Etat. Il faut être au clair là-dessus."