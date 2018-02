"Un cœur sec" : Alexis Corbière s’explique sur ses larmes et tacle Stéphane Guillon

"C'est des gens qui vont être licenciés, qui m'ont particulièrement bien accueilli, qui étaient content que je sois là", a expliqué Alexis Corbière au sujet de ces salariés à qui il avait récemment rendu visite lors d’une manifestation à Montreuil. "Pour chaque personnes qu’ils (les dirigeants du groupe Carrefour, ndlr) vont licencier, ils auront touché 150.000 euros d’argent public", a-t-il poursuivi. "Moi ça me tire les larmes parce que je n’accepte plus ces injustices. Je ne les accepte plus."